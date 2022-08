Roma: Belotti ha fretta, la Cremonese può aiutare (Di domenica 21 agosto 2022) Belotti ha fretta di chiudere con la Roma: la gara con la Cremonese può aiutare i giallorossi a piazzare Felix e accogliere il Gallo Andrea Belotti ha fretta di arrivare alla Roma, ma non può continuare ad aspettare. la sponda per il suo passaggio in giallorosso potrebbe arrivare con la sfida con la Cremonese. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i grigiorossi sarebbero interessati a Felix Afena-Gyan. La sua cessione, che verrà discussa dalle due società, potrebbe aprire uno spiraglio per l’arrivo del Gallo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 agosto 2022)hadi chiudere con la: la gara con lapuòi giallorossi a piazzare Felix e accogliere il Gallo Andreahadi arrivare alla, ma non può continuare ad aspettare. la sponda per il suo passaggio in giallorosso potrebbe arrivare con la sfida con la. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i grigiorossi sarebbero interessati a Felix Afena-Gyan. La sua cessione, che verrà discussa dalle due società, potrebbe aprire uno spiraglio per l’arrivo del Gallo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

