Pretende dai genitori i soldi per il gioco, li minaccia di morte e viene arrestato

Tempo di lettura: < 1 minuto

Portici (Na) – Un 43enne, col vizio del gioco, ha preteso dai genitori trenta euro e al rifiuto ha tentato di colpirli con un appendiabiti. Ma l'intervento tempestivo dei Carabinieri ha evitato che la situazione degenerasse. L'episodio è avvenuto a Portici. L'uomo, affetto da ludopatia, già in precedenza aveva chiesto del denaro ai genitori i quali si erano recati dai Carabinieri per denunciarne gli episodi. Ieri, l'ennesima richiesta: l'uomo avrebbe preteso trenta euro per acquistare le sigarette ma i genitori sapevano che sarebbero serviti per assecondare la sua dipendenza dal gioco e gli hanno opposto un netto rifiuto. Minacciandoli di morte il 43enne, secondo la ricostruzione dei Carabinieri, ha afferrato un appendiabiti e ha tentato di colpirli.

