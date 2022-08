Pillole per una Nuova Storia Letteraria 078 di Federico Sanguineti (Di domenica 21 agosto 2022) Tema. Domenichi e il canone. Svolgo. Di Federico Sanguineti Che la Storia Letteraria sia esclusivamente o quasi al maschile è ideologia smentita ormai da dati di fatto disponibili a chiunque si colleghi ad Internet. Accessibili online sono infatti, pubblicate nel 1559 da Lodovico Domenichi, le Rime diverse d’alcune nobilissime, et virtuosissime donne. Ne è editore, a Lucca, Vincenzo Busdragho, dai cui torchi escono le opere di poetesse come Chiara Matraini (Rime et prose, 1555) e Laura Terracina (Le quarte rime nel 1551 e Le seste rime nel 1558). Secondo quanto emerge da indagini della maggiore studiosa dell’opera di Domenichi, Clara Stella, autrice fra l’altro, nel 2022, di un volume intitolato Lodovico Domenichi e le Rime diverse d’alcune nobilissime et virtuosissime donne (1559), ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 21 agosto 2022) Tema. Domenichi e il canone. Svolgo. DiChe lasia esclusivamente o quasi al maschile è ideologia smentita ormai da dati di fatto disponibili a chiunque si colleghi ad Internet. Accessibili online sono infatti, pubblicate nel 1559 da Lodovico Domenichi, le Rime diverse d’alcune nobilissime, et virtuosissime donne. Ne è editore, a Lucca, Vincenzo Busdragho, dai cui torchi escono le opere di poetesse come Chiara Matraini (Rime et prose, 1555) e Laura Terracina (Le quarte rime nel 1551 e Le seste rime nel 1558). Secondo quanto emerge da indagini della maggiore studiosa dell’opera di Domenichi, Clara Stella, autrice fra l’altro, nel 2022, di un volume intitolato Lodovico Domenichi e le Rime diverse d’alcune nobilissime et virtuosissime donne (1559), ...

