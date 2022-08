Papa in Ucraina forse a settembre (Di domenica 21 agosto 2022) Dopo l’incontro in Vaticano con l’ambasciatore ucraino, rispunta l’ipotesi di una visita nel paese, forse a settembre. Prima o dopo il vertice dei capi religiosi a Nur-Sultan, dove potrebbe parlare con il patriarca russo Kirill. Papa Francesco andrà a Kiev entro metà settembre? Sembrerebbe proprio di sì, almeno in base alle dichiarazioni di Andrii Yurash, ambasciatore ucraino presso la Santa sede, che ieri mattina è stato ricevuto in udienza in Vaticano da Bergoglio. «Sono molto vicino all’Ucraina e voglio esprimerle questa vicinanza con la mia visita», avrebbe detto il pontefice a Yurash che, poco dopo aver lasciato il palazzo apostolico, ha rilanciato sul proprio profilo Twitter le parole di Francesco. Infine ha aggiunto: “ L’Ucraina per molti anni, e soprattutto dall’inizio ... Leggi su ildenaro (Di domenica 21 agosto 2022) Dopo l’incontro in Vaticano con l’ambasciatore ucraino, rispunta l’ipotesi di una visita nel paese,. Prima o dopo il vertice dei capi religiosi a Nur-Sultan, dove potrebbe parlare con il patriarca russo Kirill.Francesco andrà a Kiev entro metà? Sembrerebbe proprio di sì, almeno in base alle dichiarazioni di Andrii Yurash, ambasciatore ucraino presso la Santa sede, che ieri mattina è stato ricevuto in udienza in Vaticano da Bergoglio. «Sono molto vicino all’e voglio esprimerle questa vicinanza con la mia visita», avrebbe detto il pontefice a Yurash che, poco dopo aver lasciato il palazzo apostolico, ha rilanciato sul proprio profilo Twitter le parole di Francesco. Infine ha aggiunto: “ L’per molti anni, e soprattutto dall’inizio ...

