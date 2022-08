Napoli-Monza, brutto infortunio per Andrea Ranocchia: esce in barella con le mani sul volto (Di domenica 21 agosto 2022) brutto infortunio per Andrea Ranocchia all’inizio del secondo tempo di Napoli-Monza. Il centrale difensivo ex Inter, nel tentativo di un recupero, affonda male con la gamba al terreno: inizialmente sembra un problema al ginocchio, poi alla caviglia, sta di fatto che è molto dolorante ed è costretto subito a chiedere il cambio. Dentro Antov, mentre Ranocchia esce mani sul volto e in barella, destando preoccupazione. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 agosto 2022)perall’inizio del secondo tempo di. Il centrale difensivo ex Inter, nel tentativo di un recupero, affonda male con la gamba al terreno: inizialmente sembra un problema al ginocchio, poi alla caviglia, sta di fatto che è molto dolorante ed è costretto subito a chiedere il cambio. Dentro Antov, mentresule in, destando preoccupazione. SportFace.

