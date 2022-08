Nakonechny, trovato morto il capo del servizio di sicurezza ucraino: «Suicida con colpo di pistola» (Di domenica 21 agosto 2022) Il capo della direzione del servizio di sicurezza dell'Ucraina nella regione di Kirovohrad, Alexander Nakonechny, è stato trovato morto a Kropyvnytskyi. Lo... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 21 agosto 2022) Ildella direzione deldidell'Ucraina nella regione di Kirovohrad, Alexander, è statoa Kropyvnytskyi. Lo...

Alberto199000 : RT @ItalianPolitics: Per saperlo, ieri in #Ucraina il capo della direzione del servizio di sicurezza (SBU) nella regione di Kirovohrad, Ale… - infoitestero : Nakonechny, trovato morto il capo del servizio di sicurezza ucraino: «Suicida con colpo di pistola» - LuigiColline : RT @LupodiBrughiera: Oleksandr #Nakonechny, capo del servizio di sicurezza dell'Ucraina (#SBU) nella regione di Kirovohrad, è stato trovato… - comedian72 : RT @ItalianPolitics: Per saperlo, ieri in #Ucraina il capo della direzione del servizio di sicurezza (SBU) nella regione di Kirovohrad, Ale… - LupodiBrughiera : Oleksandr #Nakonechny, capo del servizio di sicurezza dell'Ucraina (#SBU) nella regione di Kirovohrad, è stato trov… -