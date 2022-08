MotoGP, Luca Marini: “Soddisfatto della gara, avevo un passo da podio ma partivo troppo dietro” (Di domenica 21 agosto 2022) Luca Marini ottiene il miglior risultato della carriera in MotoGP e chiude in quarta piazza il Gran Premio d’Austria 2022, completando una bellissima rimonta dalla 13ma posizione di partenza anche grazie alle disavventure di Jorge Martin ed Enea Bastianini. “Sono Soddisfatto della gara e del weekend. È stato un fine settimana difficilissimo, molto strano. Sembrava che le condizioni della pista e delle gomme fossero diverse ad ogni sessione. La cosa che mi rende più felice è proprio il lavoro che abbiamo fatto“, spiega il fratello di Valentino Rossi ai microfoni di Sky Sport. “Anche se siamo un team nuovo, a cui manca ancora un po’ di esperienza delle volte, oggi abbiamo fatto tutto quello che c’era da fare. La scelta delle gomme è stata perfetta, la ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022)ottiene il miglior risultatocarriera ine chiude in quarta piazza il Gran Premio d’Austria 2022, completando una bellissima rimonta dalla 13ma posizione di partenza anche grazie alle disavventure di Jorge Martin ed Enea Bastianini. “Sonoe del weekend. È stato un fine settimana difficilissimo, molto strano. Sembrava che le condizionipista e delle gomme fossero diverse ad ogni sessione. La cosa che mi rende più felice è proprio il lavoro che abbiamo fatto“, spiega il fratello di Valentino Rossi ai microfoni di Sky Sport. “Anche se siamo un team nuovo, a cui manca ancora un po’ di esperienza delle volte, oggi abbiamo fatto tutto quello che c’era da fare. La scelta delle gomme è stata perfetta, la ...

