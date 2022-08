"Morti che camminiamo", panico nel Pd. Lo scandalo che sta per travolgere Letta (Di domenica 21 agosto 2022) «Siamo tutti Morti che camminano». Il pessimismo ha contagiato praticamente tutto il Partito democratico d di Roma e del Lazio. E il candidato che pronuncia questa frase è l'unico che parla, sia pure confidenzialmente. L'esplosione del caso Ruberti ha choccato tutti. Ma non perché non sapessero nulla, ma semplicemente perché ora tutti hanno saputo. Il Pd di Roma è un partito che resta malato. Quella fotografia che ne fece sette anni orsono l'ex ministro Fabrizio Barca in un rapporto finito chissà dove, è identica anche oggi. Anzi, oggi si sta più sui social network che nelle sezioni di partito, ma poco cambia nel rapporto del Pd con la società che lo circonda. Allora il Pd aveva a Roma al tempo di quella "Mafia capitale" scardinata dalla Cassazione 108 circoli. Una struttura capillare. Ma 27 di quelle sedi furono considerate dannose, da sigillare. Ora il danno «dice un ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022) «Siamo tuttiche camminano». Il pessimismo ha contagiato praticamente tutto il Partito democratico d di Roma e del Lazio. E il candidato che pronuncia questa frase è l'unico che parla, sia pure confidenzialmente. L'esplosione del caso Ruberti ha choccato tutti. Ma non perché non sapessero nulla, ma semplicemente perché ora tutti hanno saputo. Il Pd di Roma è un partito che resta malato. Quella fotografia che ne fece sette anni orsono l'ex ministro Fabrizio Barca in un rapporto finito chissà dove, è identica anche oggi. Anzi, oggi si sta più sui social network che nelle sezioni di partito, ma poco cambia nel rapporto del Pd con la società che lo circonda. Allora il Pd aveva a Roma al tempo di quella "Mafia capitale" scardinata dalla Cassazione 108 circoli. Una struttura capillare. Ma 27 di quelle sedi furono considerate dannose, da sigillare. Ora il danno «dice un ...

