LIVE Ciclismo femminile, Europei 2022 in DIRETTA: Wiebes batte Balsamo al photofinish. Due azzurre sul podio col terzo posto di Barbieri (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA A ESPANA DALLE 14.30 14.58 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. L’Italia si prende dunque una medaglia d’argento ed una di bronzo dalla prova in linea al femminile di Ciclismo su strada. La squadra azzurra del CT Paolo Sangalli si conferma comunque fortissima, forse la più forte in assoluto, sono mancati solo pochi centimetri. Grazie a tutti per averci seguito! 14.55 Sfugge dunque a Balsamo, dopo il titolo iridato e quello nazionale, il successo continentale. C’è comunque da guardare con grande ambizione alla prossima corsa Mondiale, su un percorso più impegnativo di questo. 14.53 Due immagini molto belle da questo finale. Lisa Brennauer in ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA A ESPANA DALLE 14.30 14.58 Si chiude qui la nostra. L’Italia si prende dunque una medaglia d’argento ed una di bronzo dalla prova in linea aldisu strada. La squadra azzurra del CT Paolo Sangalli si conferma comunque fortissima, forse la più forte in assoluto, sono mancati solo pochi centimetri. Grazie a tutti per averci seguito! 14.55 Sfugge dunque a, dopo il titolo iridato e quello nazionale, il successo continentale. C’è comunque da guardare con grande ambizione alla prossima corsa Mondiale, su un percorso più impegnativo di questo. 14.53 Due immagini molto belle da questo finale. Lisa Brennauer in ...

