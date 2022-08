L'indiscrezione bomba: "Niente domande al Papa sulla riforma della Curia" (Di domenica 21 agosto 2022) Secondo Dagospia, nella riunione in Vaticano sulla costituzione apostolica “Praedicate Evangelium” non saranno ammessi interventi dai cardinali Leggi su ilgiornale (Di domenica 21 agosto 2022) Secondo Dagospia, nella riunione in Vaticanocostituzione apostolica “Praedicate Evangelium” non saranno ammessi interventi dai cardinali

ParliamoDiNews : Royal Family, nuovo matrimonio all`orizzonte: l`indiscrezione bomba scuote il Regno Unito - Kronic #royal #family… - infoitcultura : Isola dei Famosi: Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis in lizza per prendere il posto di Alvin, l'indiscrezione bomba - infoitcultura : Gf Vip, l'indiscrezione bomba: chi spunta tra i concorrenti over - infoitcultura : Uomini e donne, indiscrezione bomba: come saranno scelti i tronisti - RegalinoV : Ilary Blasi si consola con Cristiano Iovino? L’indiscrezione bomba spopola sui social -