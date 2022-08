Infortunio Wijnaldum, Mourinho perde il suo centrocampista: le condizioni (Di domenica 21 agosto 2022) Gini Wijnaldum, centrocampista della Roma, non prenderà parte alla sfida contro la Cremonese, l’olandese ha subito un brutto Infortunio Gini Wijnaldum, centrocampista della Roma, non prenderà parte alla sfida contro la Cremonese, l’olandese ha subito un brutto Infortunio. COMUNICATO – «In seguito a un trauma riportato durante la seduta odierna di allenamento, Wijnaldum è stato sottoposto in serata ad accertamenti clinici che hanno evidenziato la frattura della tibia destra. Il calciatore sarà sottoposto a ulteriori controlli nei prossimi giorni». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 agosto 2022) Ginidella Roma, non prenderà parte alla sfida contro la Cremonese, l’olandese ha subito un bruttoGinidella Roma, non prenderà parte alla sfida contro la Cremonese, l’olandese ha subito un brutto. COMUNICATO – «In seguito a un trauma riportato durante la seduta odierna di allenamento,è stato sottoposto in serata ad accertamenti clinici che hanno evidenziato la frattura della tibia destra. Il calciatore sarà sottoposto a ulteriori controlli nei prossimi giorni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : . @OfficialASRoma, frattura della tibia destra per #Wijnaldum - sportface2016 : +++Tegola #Roma, frattura della tibia destra per Georginio #Wijnaldum: infortunio con lungo stop in vista per l'olandese+++ - Michele68319135 : RT @Giamssss: Milanisti che mentre la loro squadra perde si masturbano sull’infortunio di Wijnaldum. Tifoseria di disturbati mentali - noahthycfc : RT @DiMarzio: . @OfficialASRoma, frattura della tibia destra per #Wijnaldum - infoitsport : Roma, grave infortunio per Wijnaldum: il comunicato -