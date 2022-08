Ginnastica | l’Italia ha una squadra! Argento agli Europei | ma gli specialisti? Rebus incastri verso le Olimpiadi

Leggi su oasport

(Di domenica 21 agosto 2022)ha una squadra in grado di salire sul podio in campo internazionale. Sembra una magia, una splendida novità, raccolta con pieno piacere in un pomeriggio di fine ascosto. La nostra Nazionale maschile ha conquistato una storica meda d’nel team event2022 diartistica, prendendosi la seconda posizione nella prova che misura la caratura del movimento di un intero Paese.è sempre stata abituata ad avere grandicapaci di conquistare mede, ma era inconsueto ammirare una compagine compatta e coesa che potesse ambire a un piazzamento di rilievo nella gara a squadre. Il DT Giuseppe Cocciaro si è inventato una magia con una costruzione tattica encomiabile e che va elogiata. ...