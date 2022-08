Gaia Gozzi, lato B pazzesco in piscina | Che fisico (Di domenica 21 agosto 2022) La foto di Gaia Gozzi ha fatto il giro del web in men che non si dica: avete visto che fisico e che lato B? Guardatela in piscina. Bella e brava, la cantante italo-brasiliana è tornata a far parlare di sé. Al centro dell’attenzione c’è uno scatto che di certo non è passato inosservato, avete L'articolo Gaia Gozzi, lato B pazzesco in piscina Che fisico chemusica.it. Leggi su chemusica (Di domenica 21 agosto 2022) La foto diha fatto il giro del web in men che non si dica: avete visto chee cheB? Guardatela in. Bella e brava, la cantante italo-brasiliana è tornata a far parlare di sé. Al centro dell’attenzione c’è uno scatto che di certo non è passato inosservato, avete L'articoloinChechemusica.it.

ArriviAlCuore3 : RT @spontancircozzi: non pensavo di aver bisogno di un video di Gaia Gozzi che canta i Paramore al tramonto, e invece ne avevo proprio biso… - spontancircozzi : non pensavo di aver bisogno di un video di Gaia Gozzi che canta i Paramore al tramonto, e invece ne avevo proprio bisogno - harrymrvl : @CapitalOfficial @Gaia_Gozzi questa è per te ????? - egidio_grande : @Gaia_Gozzi tu mi manchi tanto !!! - lacasadiunpoeta : @Gaia_Gozzi ascoltaci -