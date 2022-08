Frana alla Punta Scais: escursionista bergamasco colpito da una scarica di pietre (Di domenica 21 agosto 2022) Poteva trasformarsi in tragedia l’infortunio montano che si è verificato nella mattinata di domenica 21 agosto alla Punta Scais, sulle Alpi Orobie, nel territorio del comune di Piateda, in provincia di Sondrio. L’allarme è scattato attorno alle 11.30 quando una scarica di pietre staccatasi dalla montagna è piombata su un gruppo di escursionisti impegnati in un’arrampicata: ad avere la peggio un bergamasco, che è stato colpito e ha riportato diversi traumi, mentre i restanti componenti della comitiva sono stati solo sfiorati. Immediata la richiesta di soccorso al numero unico d’emergenza 112, che ha attivato le squadre del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sondrio e quelle di Valbondione: il ferito è stato soccorso in codice ... Leggi su bergamonews (Di domenica 21 agosto 2022) Poteva trasformarsi in tragedia l’infortunio montano che si è verificato nella mattinata di domenica 21 agosto, sulle Alpi Orobie, nel territorio del comune di Piateda, in provincia di Sondrio. L’rme è scattato attorno alle 11.30 quando unadistaccatasi dmontagna è piombata su un gruppo di escursionisti impegnati in un’arrampicata: ad avere la peggio un, che è statoe ha riportato diversi traumi, mentre i restanti componenti della comitiva sono stati solo sfiorati. Immediata la richiesta di soccorso al numero unico d’emergenza 112, che ha attivato le squadre del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sondrio e quelle di Valbondione: il ferito è stato soccorso in codice ...

AriMoon92 : @sushifreak__ ma è stupenda ma come fai io sono una frana a farle, mi limito alla pagina iniziale con scritte tutte le robe - GDS_it : Dieci mesi fa una frana costrinse alla chiusura della strada provinciale 37 per il pericolo di caduta massi. Quel t… - Italiani_news : Alessandra De Camilli non può ancora camminare, la valanga ha ucciso il suo compagno Tommaso #news #italianinews… - alain729 : @ricpuglisi Ma si dai! Però non rompiamo i coglioni che qualcuno arriva al pronto soccorso e non trova nessuno. Per… - Marilenapas : RT @RaiNews: 'Si escluderebbe pertanto il coinvolgimento di persone - fa sapere la Provincia -. La zona è piuttosto impervia, difficile sti… -