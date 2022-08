Formazioni ufficiali Atalanta Milan | le scelte degli allenatori

(Di domenica 21 agosto 2022) Ledimatch valido per la 2ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 2ª giornata di Serie A 2022/2023.(3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djmsiti; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Zapata, Malinovskyi. All. Gasperini.(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli L'articolo proviene da Calcio News 24.

