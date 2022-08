Ex star Nba Rodman andrà a Mosca per aiutare Brittney Griner (Di domenica 21 agosto 2022) Dennis Rodman, l'ex star Nba coinvolto in rapporti diplomatici informali con la Corea del nord e la Russia, ha annunciato che andra' a Mosca per sollecitare il rilascio della star del basket femminile ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 21 agosto 2022) Dennis, l'exNba coinvolto in rapporti diplomatici informali con la Corea del nord e la Russia, ha annunciato che andra' aper sollecitare il rilascio delladel basket femminile ...

CorriereQ : Ex star Nba Rodman andrà a Mosca per aiutare Brittney Griner - kekko_molise87 : @Campanelli11 2 sono le cose. O in Bundes il livello si è abbassato o il Bayern quest'anno vince anche l'All Star G… - CoachWill76 : RT @StorieASpicchi: Alla sua stagione di esordio in NBA segnò 37.6 punti di media con 27.0 rimbalzi in 72 partite. Giocó l’All Star Game, f… - StorieASpicchi : Alla sua stagione di esordio in NBA segnò 37.6 punti di media con 27.0 rimbalzi in 72 partite. Giocó l’All Star Gam… - Quelchepassa : Tra un po' inizia a fare come nella gara delle schiacciate all'all star game NBA....salto con un cavallo che mi att… -