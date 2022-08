Enola Holmes 2: la sinossi ufficiale del sequel e tre nuove foto dei protagonisti (Di domenica 21 agosto 2022) Netflix ha condiviso la sinossi ufficiale di Enola Holmes 2 e pubblicato tre nuove foto che ritraggono i protagonisti. Enola Holmes arriverà su Netflix il 4 novembre e online sono state condivise nuove foto e la sinossi ufficiale del film. La star di Stranger Things ha ripreso infatti il ruolo della giovane sorella di Sherlock Holmes, alle prese con una nuova avventura. Nel cast di Enola Holmes 2 ci saranno nuovamente, accanto alla protagonista Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Louis Partridge, Susan Wokoma, Adeel Akhtar e Helena Bonham Carter. Tra i nuovi arrivi, invece, spazio a David Thewlis e Sharon Duncan-Brewster. ... Leggi su movieplayer (Di domenica 21 agosto 2022) Netflix ha condiviso ladi2 e pubblicato treche ritraggono iarriverà su Netflix il 4 novembre e online sono state condivisee ladel film. La star di Stranger Things ha ripreso infatti il ruolo della giovane sorella di Sherlock, alle prese con una nuova avventura. Nel cast di2 ci saranno nuovamente, accanto alla protagonista Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Louis Partridge, Susan Wokoma, Adeel Akhtar e Helena Bonham Carter. Tra i nuovi arrivi, invece, spazio a David Thewlis e Sharon Duncan-Brewster. ...

