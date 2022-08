Elezioni, Conte: Al governo un domani con il Pd? Ci può stare (Di domenica 21 agosto 2022) “Una prospettiva di lavorare domani con altre forze politiche come il Pd ci può stare. Però dico al Pd e ai nostri elettori: le delusioni maturate ci rendono ancora più prudenti e intransigenti. Da ora in poi noi ci siederemo a un tavolo con condizioni più chiare del passato e non cederemo su nulla”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ospite di Mezz’ora in più su Rai 3. “In politica pensare di governare da soli è difficile, io me lo auguro, siamo in crescita nei sondaggi, ma un governo monocolore è improbabile”, ha risposto Conte. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 21 agosto 2022) “Una prospettiva di lavorarecon altre forze politiche come il Pd ci può. Però dico al Pd e ai nostri elettori: le delusioni maturate ci rendono ancora più prudenti e intransigenti. Da ora in poi noi ci siederemo a un tavolo con condizioni più chiare del passato e non cederemo su nulla”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe, ospite di Mezz’ora in più su Rai 3. “In politica pensare di governare da soli è difficile, io me lo auguro, siamo in crescita nei sondaggi, ma unmonocolore è improbabile”, ha risposto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

