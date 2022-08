Disperso 74enne nel Cosentino, avviate le ricerche (Di domenica 21 agosto 2022) Da ieri sera non si hanno notizie di un settantaquattrenne che risulta Disperso nei pressi di "Piano di Novacco", nel territorio comunale di Saracena. L'allarme è stato lanciato dai familiari dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 21 agosto 2022) Da ieri sera non si hanno notizie di un settantaquattrenne che risultanei pressi di "Piano di Novacco", nel territorio comunale di Saracena. L'allarme è stato lanciato dai familiari dell'...

