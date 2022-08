Di Lorenzo: “Prima da capitano al Maradona? I tifosi hanno fatto la loro parte” (Di domenica 21 agosto 2022) Nel post-partita di Napoli-Monza è intervenuto ai microfoni di Dazn il nuovo capitano del Napoli: Giovanni Di Lorenzo. Dopo gli addii di Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly, per Di Lorenzo si è appena conclusa la Prima da capitano del Napoli davanti ai suoi tifosi. Sulla Prima da capitano davanti ai suoi tifosi: “Sicuramente una bella emozione, c’era una bella atmosfera, i tifosi hanno fatto la loro parte e siamo contenti di averli accontentati con una vittoria importante” Sul potenziale offensivo di questo Napoli, 9 gol in 2 partite: “Ci tengono impegnati anche in allenamento, ci alleniamo bene quindi sappiamo che facendo un ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 21 agosto 2022) Nel post-partita di Napoli-Monza è intervenuto ai microfoni di Dazn il nuovodel Napoli: Giovanni Di. Dopo gli addii diInsigne e Kalidou Koulibaly, per Disi è appena conclusa ladadel Napoli davanti ai suoi. Sulladadavanti ai suoi: “Sicuramente una bella emozione, c’era una bella atmosfera, ilae siamo contenti di averli accontentati con una vittoria importante” Sul potenziale offensivo di questo Napoli, 9 gol in 2 partite: “Ci tengono impegnati anche in allenamento, ci alleniamo bene quindi sappiamo che facendo un ...

