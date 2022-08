Darya Dugina, chi è la figlia dell’ideologo di Putin morta in un attentato? Carriera, ideologia politica e padre Aleksandr Dugin (Di domenica 21 agosto 2022) Chi è Darya Dugina, la figlia dell’ideologo di Putin, Aleksandr Dugin? La giovane donna è morta in un attentato a Mosca, probabilmente organizzato da Kiev per uccidere il padre. Darya Dugina, chi è la figlia dell’ideologo di Putin morta in un attentato? Darya Platonova Dugina, 30 anni, era il numero 244 dell’elenco delle 1.331 persone fisiche russe sanzionate dall’Occidente in qualità di “autore di alto profilo della disinformazione circa l’Ucraina e riguardo all’invasione russa dell’Ucraina su varie piattaforme ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 21 agosto 2022) Chi è, ladi? La giovane donna èin una Mosca, probabilmente organizzato da Kiev per uccidere il, chi è ladiin unPlatonova, 30 anni, era il numero 244 dell’elenco delle 1.331 persone fisiche russe sanzionate dall’Occidente in qualità di “autore di alto profilo della disinformazione circa l’Ucraina e riguardo all’invasione russa dell’Ucraina su varie piattaforme ...

