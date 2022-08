Damiano David | il look che sorprende i social | cosa si è messo | FOTO

(Di domenica 21 agosto 2022) Ancora una voltasi dimostra provocatore di nascita, oltre che cantante di professione. L'artista ha letteralmente travolto il pubblico e mostrandosi suicon un'ampia gonna blu abbinata ad un ‘crop top' con fiocco rosa appuntato sul petto. A completare l'opera, i suoi soliti capelli scompigliati ed il trucco sugli occhi, ormai suo marchio di fabbrica. In questi giorni, tuttavia, si è vociferato il timore di un possibile addio al gruppo. Da dove nasce questo presentimento? Com'è stato noto suie la sua compagna Giorgia Soleri hanno adottato un gattino maltrattato, ospite dell'Oasi Felina di Pianoro. L'hanno chiamato Ziggy Dardust, in onore diBowie perchè, come lui, ha gli occhi di colore diverso. La notizia si è diffusa rapidamente, ma ...

tempoweb : #Damiano David, il look che sconvolge tutti. Ciclone #Maneskin a #Tokyo FOTOO - lokisuperstark : Oddio ma un tizio francese ci ha detto che l'italnuoto era dopata?? Non hanno imparato nulla da Damiano David - 361_magazine : Damiano David e Giorgia Soleri innamoratissimi. Il frontman dei Maneskin ha mostrato su Instagram il suo nuovo tatu… - telodogratis : Damiano David sfoggia un nuovo tatuaggio: il commento (e la romantica dedica) di Giorgia Soleri - deathcruush : RT @acciomvneskin: a cosa serve duolingo quando hai damiano david -

dei Maneskin sfoggia un nuovo tatuaggio, leader dei Maneskin , in questi giorni si trova in Giappone in occasione del Summer Sonic Festival di Chiba e Osaka. Approfittando ..., nuovo tatuaggio/ Giorgia Soleri "Bono vero", poi la dedica "l'amore" Visto l'affetto che ha sempre raccolto dalla Puglia , Biagio D'Anelli ha deciso di ricambiare con la sua arte: ...Damiano David e Giorgia Soleri innamoratissimi. Il frontman dei Maneskin ha mostrato su Instagram il suo nuovo tatuaggio fatto fare in Giappone e la fidanzata Giorgia Soleri ha commentato con una dedi ...Damiano David sfoggia il suo nuovo tatuaggio realizzato in Giappone, il commento della fidanzata Giorgia Soleri e la dedica d'amore.