Cuciniamo insieme: fusilli alle melanzane croccanti (Di domenica 21 agosto 2022) Per tenere desta l'estate in tavola ecco una ricetta facile facile, molto saporita e che esalta i prodotti dell'orto, adattissima anche a chi segue un regime alimentare vegetariano. Siamo ancora una volta tributari di questa soddisfazione gastronomica alla melanzana, l'artusiano petonciano, che non smette nei mesi estivi di regalarci sfumature di profumo e di aroma. Stavolta abbiamo pensato di abbinarla ad altri profumi; quelli delle aromatiche dell'orto ed in particolare del principe dell'estate: il basilico. Ne è venuto fuori un matrimonio di sapore. Ingredienti - 360 grammi di fusilli lunghi di grano italiano, una melanzana di media grossezza possibilmente bianca, una dozzina di foglie di basilico belle polpose e un mazzetto di menta, 6 cucchiai di olio extravergine di oliva, 6 cucchiai di Parmigiano Reggiano o Grana Padano grattugiati, mezzo litro di olio ...

