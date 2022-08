Chi vuole Aleksandr Dugin morto (e perché) (Di domenica 21 agosto 2022) L’autobomba che ha ucciso questa notte Darya Dugina era molto probabilmente destinata al padre, Alexandr Dugin, ideologo di Putin, che all’ultimo momento avrebbe cambiato vettura, salvandosi. Si tratta di una sequenza di immagini che scioccano, nonostante tutto: le fiamme, la carcassa dell’auto, lo sgomento di un padre. Ma cosa è davvero successo questa notte a InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 21 agosto 2022) L’autobomba che ha ucciso questa notte Daryaa era molto probabilmente destinata al padre, Alexandr, ideologo di Putin, che all’ultimo momento avrebbe cambiato vettura, salvandosi. Si tratta di una sequenza di immagini che scioccano, nonostante tutto: le fiamme, la carcassa dell’auto, lo sgomento di un padre. Ma cosa è davvero successo questa notte a InsideOver.

