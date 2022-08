Caso Ruberti, sotto la lente le polizze della Asl: la Regione Lazio chiede verifiche sugli appalti (Di domenica 21 agosto 2022) Mentre il sindaco di Roma rimpiazza il suo capo di gabinetto Albino Ruberti con Alberto Stancanelli, consigliere della corte dei Conti, la procura apre un fascicolo conoscitivo per fare luce sulla vicenda consumatasi due mesi fa a due passi dalla Taverna del Plinio, a Frosinone, dopo una cena elettorale del Pd. Nelle mani degli inquirenti il video che cattura la rabbia che Ruberti, personaggio chiave del Pd romano e regionale, riversa su Vladimiro De Angelis, fratello di Francesco De Angelis, ex europarlamentare Pd, e sul sindaco di Giuliano di Roma Adriano Lampazzi. La lite, secondo i diretti interessati, sarebbe nata da una discussione sul calcio (un rigore negato alla Roma nell’ultimo derby) e si sarebbe risolta con scuse immediate e reciproche. A ribadirlo oggi lo stesso Vladimiro De Angelis, che ricostruisce al Corriere ... Leggi su open.online (Di domenica 21 agosto 2022) Mentre il sindaco di Roma rimpiazza il suo capo di gabinetto Albinocon Alberto Stancanelli, consiglierecorte dei Conti, la procura apre un fascicolo conoscitivo per fare luce sulla vicenda consumatasi due mesi fa a due passi dalla Taverna del Plinio, a Frosinone, dopo una cena elettorale del Pd. Nelle mani degli inquirenti il video che cattura la rabbia che, personaggio chiave del Pd romano e regionale, riversa su Vladimiro De Angelis, fratello di Francesco De Angelis, ex europarlamentare Pd, e sul sindaco di Giuliano di Roma Adriano Lampazzi. La lite, secondo i diretti interessati, sarebbe nata da una discussione sul calcio (un rigore negato alla Roma nell’ultimo derby) e si sarebbe risolta con scuse immediate e reciproche. A ribadirlo oggi lo stesso Vladimiro De Angelis, che ricostruisce al Corriere ...

