Bennacer replica a Malinosvkyi | Atalanta-Milan 1-1

(Di domenica 21 agosto 2022) BERGAMO (ITALPRESS) – Un pareggio che accontenta entrambe le squadre, un 1-1 quello trache ha espresso un buon calcio nonostante fossimo alla seconda giornata di campionato. Decidono il punteggio finale le reti di Malinovskyi e, una per tempo, come i punti conquistati dalle due squadre. Le sorprese sono arrivate già nella scelte iniziali, con Ruslan Malinovskyi in campo dal primo minuto nonostante le parole di Gasperini nella conferenza della vigilia. Solito 4-2-3-1 per il, con Messias, Diaz e Leao a supporto di Rebic, unico terminale offensivo. I primi dieci minuti di gioco sono stati divertenti, con ritmi elevati e un paio d'occasioni per parte: Maehle ha ciccato il pallone al momento della conclusione, Malinovskyi non ha trovato lo specchio della porta. Sulla sponda rossonera il ...