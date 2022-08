Atalanta-Milan 1-1, Gasperini: “Se mi dite che Malinovskyi è un attaccante allora ho le idee poco lucide” (Di domenica 21 agosto 2022) “E’ stata una bella partita da parte di tutte e due le squadre, i giocatori in campo sono stati veramente bravi. Non era facile superarsi, i giocatori hanno battagliato con grande agonismo e ne è uscito fuori un punto che mi sembra giusto”. Lo ha detto l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, al termine del match pareggiato contro il Milan: “Quest’anno via Pessina e Freuler, poi il problema di Palomino. Arrivati Ederson e Lookman che sono giocatori importanti, ora vediamo cosa succede in questi dieci giorni. Abbiamo un gruppo molto solido di base e dobbiamo costruire su di esso il suo futuro”. Sugli obiettivi stagionali: “Un atteggiamento più prudente? Quando ci sono state partite importanti, se decidiamo di giocarla bene in fase difensiva lo sappiamo fare. In questo momento ci sono squadre che sono più attrezzate e hanno ... Leggi su sportface (Di domenica 21 agosto 2022) “E’ stata una bella partita da parte di tutte e due le squadre, i giocatori in campo sono stati veramente bravi. Non era facile superarsi, i giocatori hanno battagliato con grande agonismo e ne è uscito fuori un punto che mi sembra giusto”. Lo ha detto l’allenatore dell’, Gian Piero, al termine del match pareggiato contro il: “Quest’anno via Pessina e Freuler, poi il problema di Palomino. Arrivati Ederson e Lookman che sono giocatori importanti, ora vediamo cosa succede in questi dieci giorni. Abbiamo un gruppo molto solido di base e dobbiamo costruire su di esso il suo futuro”. Sugli obiettivi stagionali: “Un atteggiamento più prudente? Quando ci sono state partite importanti, se decidiamo di giocarla bene in fase difensiva lo sappiamo fare. In questo momento ci sono squadre che sono più attrezzate e hanno ...

