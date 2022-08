Agnelli sfoltisce il centrocampo | addio imminente

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 21 agosto 2022) Continuano i movimenti di mercato in casa Juve; oltre alle entrate attenzione alle uscite conpronto a chiudere una trattativa. Sono ore decisive in casa Juventus; con la stagione iniziata nel migliore dei modi (tre a zero al Sassuolo), la società bianconera deve pensare al mercato e l’obiettivo è quello di regalare ad Allegri una rosa che possa essere competitiva su tutti i fronti. Che la Juventus voglia tornare a vincere lo si è capito fin da subito con due colpi, a parametro zero, come Di Maria e Pogba; innesti in grado di alzare notevolmente il livello qualitativo della rosa., però, deve ragionare anche sulle uscite e un centrocampista sembra ormai ad un passo dal lasciare la Torino bianconera. AnsafotoI soli quindici minuti che Allegri gli ha concesso contro il Sassuolo assumono, in queste ore, un significato diverso; parliamo di ...