Accordo per incentivare le imprese in Kenya

L'Ambasciatore d'Italia in Kenya, Alberto Pieri, e la Rappresentante dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (UNIDO) per il Kenya, Kawira Bucyana, hanno firmato un Accordo di cooperazione che dà il via ad un'iniziativa per potenziare l'Acceleratore di imprese E4Impact, basato a Nairobi. L'Accordo è stato controfirmato dal Titolare della Sede di Nairobi dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), Giovanni Grandi come relaziona anche il Giornale Diplomatico. Il Centro di Accelerazione e Incubazione delle imprese E4Impact rappresenta un centro di eccellenza nel Paese, ed è stato istituito nel 2018 grazie al sostegno della Cooperazione Italiana e dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Nonostante la recente creazione, il Centro è ...

