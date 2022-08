Ucraina, così il conflitto si estende alla Crimea (Di sabato 20 agosto 2022) Roma, 20 ago – Per diversi mesi rimasta fuori dal conflitto, la Crimea sembra ora esserne al centro. Nella penisola controllata dalle truppe di Mosca e annessa alla Russia nel 2014 in seguito a referendum, non si combatte sul campo come nel Donbass ma da alcuni giorni Kiev ha iniziato a prendere di mira obiettivi specifici con attacchi di droni. Il governo ucraino evita spesso di rivendicare i raid, ma quanto accaduto nelle ultime ore è destinato a lasciare strascichi in un conflitto destinato verosimilmente a durare ancora a lungo. Crimea, colpo a flotta russa o drone abbattuto? Stando a quanto riferito dall’emittente pubblica Ucraina Suspilne, questa mattina è stato difatti colpito “il quartier generale della flotta del Mar Nero della Federazione Russa a Sebastopoli”. Nelle foto e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 20 agosto 2022) Roma, 20 ago – Per diversi mesi rimasta fuori dal, lasembra ora esserne al centro. Nella penisola controllata dalle truppe di Mosca e annessaRussia nel 2014 in seguito a referendum, non si combatte sul campo come nel Donbass ma da alcuni giorni Kiev ha iniziato a prendere di mira obiettivi specifici con attacchi di droni. Il governo ucraino evita spesso di rivendicare i raid, ma quanto accaduto nelle ultime ore è destinato a lasciare strascichi in undestinato verosimilmente a durare ancora a lungo., colpo a flotta russa o drone abbattuto? Stando a quanto riferito dall’emittente pubblicaSuspilne, questa mattina è stato difatti colpito “il quartier generale della flotta del Mar Nero della Federazione Russa a Sebastopoli”. Nelle foto e ...

elenanjkolaje : RT @figuredisfondo: Peccato che la storia degli stupri russi durante l'occupazione si è dimostrata così falsa che per questo la responsabil… - o_liberta : RT @ChanceGardiner: Hanno deliberatamente cercato di distruggere l'economia occidentale usando il COVlD. Non l'hanno distrutta abbastanza,… - ZioSt4lin : RT @figuredisfondo: Peccato che la storia degli stupri russi durante l'occupazione si è dimostrata così falsa che per questo la responsabil… - Sissijj14 : RT @ChanceGardiner: Hanno deliberatamente cercato di distruggere l'economia occidentale usando il COVlD. Non l'hanno distrutta abbastanza,… - ClaudioClalup : @rossud87 @supercap70 @SoniaLaVera @TereTWT @FedericoPostet Così l'Italia deve importare medici da Cuba e dall'Ucra… -