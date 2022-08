Sottil | “Espulsione discutibile | bicchiere mezzo pieno”

(Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUdine – Al termine della sfida valevole per la seconda giornata di Serie A contro la Salernitana, Andreaha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi affrontati dal tecnico originario di Venaria Reale dell’Udinese dopo la gara contro i granata di Davide Nicola. Pareggio – Ilper quello che abbiamo fatto vedere sul campo. Nella seconda parte del primo tempo abbiamo avuto parecchie occasioni, poi è arrivata l’, abbastanza, e anche in inferiorità abbiamo avuto qualche chance. Scelte – Rifarei la scelta di Perez in fascia nonostante il cartellino rosso. Ebosele ha grandi qualità, ma Perez poteva coprire meglio Mazzocchi a prescindere dall’. Quando siamo rimasti in 10, ho ...

petrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Sottil: 'Punto guadagnato, espulsione di Perez discutibile' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Sottil: 'Punto guadagnato, espulsione di Perez discutibile' - susydigennaro : RT @napolimagazine: UDINESE - Sottil: 'Punto guadagnato, espulsione di Perez discutibile' - apetrazzuolo : UDINESE - Sottil: 'Punto guadagnato, espulsione di Perez discutibile' - napolimagazine : UDINESE - Sottil: 'Punto guadagnato, espulsione di Perez discutibile' -

GianlucaDiMarzio.com

Commenta per primo Andrea, allenatore dell'Udinese, ha commentato in conferenza stampa il match pareggiato contro la ... Poi è arrivata l', secondo me un po' discutibile, poi siamo stati ......le squadre die Nicola. Un rigore prima concesso e poi tolto all'Udinese in avvio di gara. Poi Deulofeu va vicinissimo al gol, ma colpisce il palo. In chiusura di frazione arriva l'... Udinese, Sottil: "Espulsione di Perez discutibile, era uno sgambetto" ll tecnico dopo lo 0-0 con la Salernitana: "Quando siamo rimasti in dieci, la partita si è messa in salita. Con l'arbitro ho un buon rapporto e mi ha detto che era un intervento pericoloso" ...Un Andrea Sottil soddisfatto per il modo in cui la sua Udinese ha approcciato il secondo tempo della sfida contro la Salernitana in inferiorità numerica si è presentato ai microfoni di Dazn.