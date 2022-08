neXtquotidiano : Ma non tutti sono d’accordo #Sondaggi: il sorpasso del #Pd su Fratelli d’Italia - AndreaNickBosio : @Michele_Anzaldi Il 'terzo polo'in realtà è quarto, secondo i sondaggi, e vale meno della metà del terzo. Praticam… -

La Lega nord è in crescita e Matteo Salvini intuisce la possibilità di effettuare ilai ... 31 " Idicono che se si votasse oggi il centrodestra sarebbe vicino alla vittoria. Gennaio ...Assistere in terra autonomista aldi un partito centralista e romano centrico che ha in "... e che con affermazioni tipo "non si governa con i, bisogna pensare alle prossime ...Secondo i sondaggi elettorali del Termometro Fratelli d'Italia è sempre primo ma il Pd aumenta. La distanza tra essi è di meno di un punto ...Il Pd è il primo partito nel sondaggio di Bidimedia in vista delle elezioni politiche: per Enrico Letta arriva il sorpasso ai danni di Giorgia Meloni, ma per il centrosinistra non .... Resta aperta pe ...