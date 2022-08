LIVE Europei 2022, liveblog 20 agosto in DIRETTA: in corso le gare di atletica. 3 ori oggi per l’Italia (Di sabato 20 agosto 2022) SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL LIVEBLOG SU OA SPORT CON UN CLICK MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) MEDAGLIERE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MEDAGLIERE Europei atletica CALENDARIO EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI oggi E ITALIANI IN GARA CALENDARIO Europei TUFFI DI oggi E ITALIANI IN GARA CALENDARIO Europei atletica DI oggi E ITALIANI IN GARA atletica – Passaggio al primo km in 4.03 con lo svedese Perseus Karlstrom al comando. Lo scandinavo ha deciso di disputare anche la 20 km di marcia. Stesso tempo per Stano e per il britannico Wilkinson. Già una decina di atleti staccati. atletica – 2 km marciati dagli atleti. 8.09 il passaggio con in testa lo spagnolo Alberto ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DELBLOG SU OA SPORT CON UN CLICK MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) MEDAGLIERE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MEDAGLIERECALENDARIO EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DIE ITALIANI IN GARA CALENDARIOTUFFI DIE ITALIANI IN GARA CALENDARIODIE ITALIANI IN GARA– Passaggio al primo km in 4.03 con lo svedese Perseus Karlstrom al comando. Lo scandinavo ha deciso di disputare anche la 20 km di marcia. Stesso tempo per Stano e per il britannico Wilkinson. Già una decina di atleti staccati.– 2 km marciati dagli atleti. 8.09 il passaggio con in testa lo spagnolo Alberto ...

RaiNews : Incredibile oro di Lorenzo Marsaglia e bronzo di Giovanni Tocci nel trampolino da 3 metri. L'Italia non saliva sul… - RaiNews : Con la misura di 2.30 metri Gianmarco Tamberi conquista il secondo oro continentale dopo quello di Amsterdam 2016… - RaiNews : Tutti i video delle soddisfazioni azzurre di stamattina agli Europei di nuoto #Roma2022: nella 5 km maschile in acq… - zazoomblog : LIVE Atletica Europei 2022 in DIRETTA: si riparte alle 20.05 l’Italia punta sulla 4×400 - #Atletica #Europei… - News24_it : LIVE Nuoto di fondo, Europei 2022 in DIRETTA: gare cancellate, figuraccia senza confini della giuria - OA Sport -