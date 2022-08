Le sfide dell’oggi secondo Mattarella: “Pace in Europa e clima” (Di sabato 20 agosto 2022) ROMA – “Riportare la Pace in Europa dopo la “aggressione della Russia all’Ucraina” che mina “valori e identità” dell’Europa, ovvero “democrazia, libertà e lotta al nazifascismo”. Assicurare la “salvezza del pianeta” messa in forse dai cambiamenti climatici, seguendo l’insegnamento di Papa Francesco che chiama “la persona alla responsabilità” delle sue azioni siano esse, in un tempo di “ecologia totale”, di distruzione o, appunto, di salvezze. Sono “le sfide di oggi che chiamano tutti noi” cui il presidente della Repubblica chiama la platea di giovani del Meeting di Rimini 2022 che alza oggi il sipario, nel suo primo discorso a Rimini del secondo mandato presidenziale. “Il Meeting di Rimini – scrive Mattarella nel messaggio inviato al Presidente della Fondazione Meeting ... Leggi su lopinionista (Di sabato 20 agosto 2022) ROMA – “Riportare laindopo la “aggressione della Russia all’Ucraina” che mina “valori e identità” dell’, ovvero “democrazia, libertà e lotta al nazifascismo”. Assicurare la “salvezza del pianeta” messa in forse dai cambiamentitici, seguendo l’insegnamento di Papa Francesco che chiama “la persona alla responsabilità” delle sue azioni siano esse, in un tempo di “ecologia totale”, di distruzione o, appunto, di salvezze. Sono “ledi oggi che chiamano tutti noi” cui il presidente della Repubblica chiama la platea di giovani del Meeting di Rimini 2022 che alza oggi il sipario, nel suo primo discorso a Rimini delmandato presidenziale. “Il Meeting di Rimini – scrivenel messaggio inviato al Presidente della Fondazione Meeting ...

Lopinionista : Le sfide dell'oggi secondo Mattarella: 'Pace in Europa e clima' - AleCom1968 : RT @askanews_ita: Meeting di Rimini, #Mattarella: pace in Europa e clima sfide dell’oggi - zazoomblog : Le sfide dell’oggi secondo Mattarella: “Pace in Europa e clima” - #sfide #dell’oggi #secondo - askanews_ita : Meeting di Rimini, #Mattarella: pace in Europa e clima sfide dell’oggi - cailanzo : 'Accettare e realizzare la coesistenza rappresenta oggi una delle grandi sfide della conservazione a livello global… -