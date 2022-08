L’atterraggio d’emergenza è spaventoso: piccolo aereo si schianta tra le macchine e le case. Il pilota si salva (video) (Di sabato 20 agosto 2022) Il pilota di un piccolo aereo si è miracolosamente salvato dopo un atterraggio d’emergenza che ha il spore di un vero e proprio schianto. E’ successo ad Orlando, in Florida, dove il piccolo velivolo si è schiantato tra le auto e le case, fortunatamente solo grande paura e ferite di poco conto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022) Ildi unsi è miracolosamenteto dopo un atterraggioche ha il spore di un vero e proprio schianto. E’ successo ad Orlando, in Florida, dove ilvelivolo si èto tra le auto e le, fortunatamente solo grande paura e ferite di poco conto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

LiveSicilia : Paura in volo per il politico dell’Udc: atterraggio d’emergenza per l’aereo - AnsaLiguria : Gabbiano nel motore, atterraggio d'emergenza a Genova. A bordo coordinatore ligure 'Noi per l'Italia Lupi' Bissolot… - SanremoNews : Motore dell'aereo in avaria e atterraggio d'emergenza: disavventura per il coordinatore regionale di 'Noi con l'Ita… - imperianews_it : Motore dell'aereo in avaria e atterraggio d'emergenza: disavventura per il coordinatore regionale di 'Noi con l'Ita… -