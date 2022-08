IWE | Info & Atleti annunciati per IWE Terra di Nessuno

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 20 agosto 2022) Lee gliper “IWEdi”, in programma Domenica 21 Agosto a Rapallo (GE): IWEdiDomenica 21 Agosto – Rapallo (GE)Sede Sestiere Cappelletta (Ex-MAMRE) – Via Fico 3 Inizio Ore 18.30: NWR (Malto; Sami Grayson) (IWE Gemini Champion)Barba di Sale (IWE Lucha Cruiserweight Champion)Violenzo (FIW Italian Champion)KronosDenis ItalianoHeroDottor DispiacereCamillaInsanity E’ stato inoltre annunciato che nella serata sarà assegnato un nuovo Titolo IWE, dedicato al Wrestling femminile, L’IWE Wonder Title.