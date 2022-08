Giuseppe Gibboni: ritorno a casa (Di sabato 20 agosto 2022) di Olga Chieffi La XXXV edizione de’ “’A Chiena” ci porterà stasera, alle ore 21,30 nella Cattedrale di Campagna, del comune capofila, dove il violinista Giuseppe Gibboni torna ad esibirsi, da vincitore del Premio Paganini con l’ Orchestra Sinfonica Internazionale della Campania diretta da Leonardo Quadrini, in un luogo simbolico per i suoi concittadini, per donar loro la sua speciale interpretazione del I concerto del genio genovese. “Un patto fra comunità, – dichiara soddisfatto il sindaco Roberto Monaco – un processo virtuoso, un itinerario che raccorda e racconta più territori, per dar vita ad un percorso di sviluppo turistico integrato ed autosostenibile. Un viaggio, appunto, che tocca i centri storici e i siti culturali di maggior pregio dei cinque territori coinvolti, e che si snoda lungo il complesso patrimonio storico, ambientale e culturale. ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 20 agosto 2022) di Olga Chieffi La XXXV edizione de’ “’A Chiena” ci porterà stasera, alle ore 21,30 nella Cattedrale di Campagna, del comune capofila, dove il violinistatorna ad esibirsi, da vincitore del Premio Paganini con l’ Orchestra Sinfonica Internazionale della Campania diretta da Leonardo Quadrini, in un luogo simbolico per i suoi concittadini, per donar loro la sua speciale interpretazione del I concerto del genio genovese. “Un patto fra comunità, – dichiara soddisfatto il sindaco Roberto Monaco – un processo virtuoso, un itinerario che raccorda e racconta più territori, per dar vita ad un percorso di sviluppo turistico integrato ed autosostenibile. Un viaggio, appunto, che tocca i centri storici e i siti culturali di maggior pregio dei cinque territori coinvolti, e che si snoda lungo il complesso patrimonio storico, ambientale e culturale. ...

