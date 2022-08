Giorgia Soleri e la depilazione | “Sono per la libertà di scelta”

Leggi su diredonna

(Di sabato 20 agosto 2022) “Siamo vittime dello sguardo maschile giudicante. I peli agli uominipermessi, ma alle donne no”. Queste erano le parole cheaveva utilizzato in un servizio trasmesso da Le Iene a inizio 2022 in cui sottolineava la sua presa di posizione sulla. Lei, infatti, non ha avuto alcun timore di mostrarsi con i peli, nonostante questo l’abbia portata a subire non poche critiche. A distanza di tempo la sia posizione non è cambiata. Ma è soprattutto su un aspetto che lei si concentra: nessuno merita di essere criticato o di essere oggetto di scherno se decide di non depilarsi. Vi raccomandiamo...si confessa: "Anche io, come molti, ho tentato il suicidio" Recentemente, però, c’è chi l’ha ...