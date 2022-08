Elezioni | confronto tv Letta e Meloni il 22 settembre a Porta a Porta Calenda protesta e ottiene l’invito

(Di sabato 20 agosto 2022)tvha fatto storcere il naso a qualcuno che si è sentito escluso. Così dopo le proteste, in particolare di Carloha fatto sapere che tutti i rappresentati politici saranno invitati.tvil 22Giorgiaed Enricosono stati invitati a unprima dellesu Rai 1 aa Porto nella serata del 22. Ancora pria, il 12, ci sarà unorganizzato dal ...

petergomezblog : Elezioni, confronto Letta-Meloni il 22 settembre a Porta a Porta. Gli altri leader? “Interviste singole”. Calenda:… - pietroraffa : I programmi dei grandi partiti, a confronto. Una guida sintetica su chi promette cosa su tasse, pensioni, ambiente… - PescoSergio : @elenabonetti @AGCOMunica È giusto, il primo confronto siano i primi nei sondaggi a confrontarsi, per voialtri la parola al dopo elezioni. - Catia05605065 : RT @marieta99044909: Quale sarebbe la spiegazione del volere di Letta e Meloni di escludere dal confronto televisivo i leader delle altre c… - tempoweb : 'Altri confronti', la mossa della #Rai dopo la bufera. L'ira degli esclusi #confrontotv #rai #vespa #portaaporta… -

la Repubblica

Nessuna possibilità, quindi, che ci sia unfra il segretario dem e Carlo Calenda: 'Ogni contatto con Calenda', sottolineano dal Nazareno, 'rischia di essere una replica estiva del Marchese ...È polemica sultelevisivo, in vista delle, previsto nel programma Rai Porta a porta, a cui dovrebbero partecipare solo Meloni e Letta. Il terzo polo va all'attacco, con Matteo Renzi e Carlo ... Elezioni politiche 2022, le ultime notizie: Meloni e Letta faranno confronto tv Nessun passo indietro sul confronto a due con Giorgia Meloni: Per Enrico Letta è l’unico confronto elettorale possibile anche ...Il 22 settembre Porta a Porta ospiterà un faccia a faccia tra il segretario del Pd Enrico Letta e il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in vista delle elezioni politiche ...