"Come i terroristi islamici". Salvini bombarda: chi è questa candidata Pd | Guarda (Di sabato 20 agosto 2022) Nel Pd hanno un problema con Israele. E dopo Raffaele La Regina, si apre il caso di Rachele Scarpa, collaboratrice dell'europarlamentare Alessandra Moretti a Strasburgo, 25enne vicesegretaria comunale di Treviso e membro della direzione regionale dem e candidata in Veneto alle prossime politiche. Il primo, 29enne capolista in Basilicata, ha ritirato la sua candidatura dopo che alcuni suoi vecchi post su Facebook che mettevano in dubbio la legittimità dell'esistenza dello Stato d'Israele sono tornati alla luce nelle scorse ore. Inizialmente l'ex collaboratore del vicesegretario Pd Peppe Provenzano aveva tentato di cancellare i post incriminati cancellandosi pure dai social, quindi sabato mattina è tornato assicurando che non ci sarebbe stato nessun passo indietro. Alla fine, nel primo pomeriggio, qualcuno al Nazareno deve averlo convinto a mollare la presa. Questione di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022) Nel Pd hanno un problema con Israele. E dopo Raffaele La Regina, si apre il caso di Rachele Scarpa, collaboratrice dell'europarlamentare Alessandra Moretti a Strasburgo, 25enne vicesegretaria comunale di Treviso e membro della direzione regionale dem ein Veneto alle prossime politiche. Il primo, 29enne capolista in Basilicata, ha ritirato la sua candidatura dopo che alcuni suoi vecchi post su Facebook che mettevano in dubbio la legittimità dell'esistenza dello Stato d'Israele sono tornati alla luce nelle scorse ore. Inizialmente l'ex collaboratore del vicesegretario Pd Peppe Provenzano aveva tentato di cancellare i post incriminati cancellandosi pure dai social, quindi sabato mattina è tornato assicurando che non ci sarebbe stato nessun passo indietro. Alla fine, nel primo pomeriggio, qualcuno al Nazareno deve averlo convinto a mollare la presa. Questione di ...

