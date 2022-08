Calciomercato Napoli, annuncio da Sky: “L’ha appena fatto Raspadori!” (Di sabato 20 agosto 2022) L’enigma relativo all’approdo di Giacomo Raspadori dal Sassuolo al Napoli sembra finalmente giunto al termine. Il calciatore aveva svolto già nel corso del pomeriggio di giovedì le visite mediche con gli azzurri a Villa Stuart e sembrava chiuso definitivamente il colpo. La chiusura ufficiale dell’affare però non è ancora arrivata e tra i tifosi è iniziato a serpeggiare un dubbio relativo all’effettivo approdo di Raspadori in maglia azzurra. Raspadori Napoli (Getty Images)A questo proposito le parole dell’esperto di Calciomercato Gianluca Di Marzio potranno far tirare un sospiro di sollievo per tutti i tifosi del Napoli. Di seguito le dichiarazioni di Di Marzio: “Giacomo Raspadori ha appena firmato il proprio contratto con il Napoli”. Nulla di cui preoccuparsi dunque per ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 20 agosto 2022) L’enigma relativo all’approdo di Giacomo Raspadori dal Sassuolo alsembra finalmente giunto al termine. Il calciatore aveva svolto già nel corso del pomeriggio di giovedì le visite mediche con gli azzurri a Villa Stuart e sembrava chiuso definitivamente il colpo. La chiusura ufficiale dell’affare però non è ancora arrivata e tra i tifosi è iniziato a serpeggiare un dubbio relativo all’effettivo approdo di Raspadori in maglia azzurra. Raspadori(Getty Images)A questo proposito le parole dell’esperto diGianluca Di Marzio potranno far tirare un sospiro di sollievo per tutti i tifosi del. Di seguito le dichiarazioni di Di Marzio: “Giacomo Raspadori hafirmato il proprio contratto con il”. Nulla di cui preoccuparsi dunque per ...

