Calciomercato: Lecce. Stampa, trattativa col Barcellona per Umtiti (Di sabato 20 agosto 2022) Il club neopromosso insegue il difensore francese, campione del mondo nel 2018. Barcellona (SPAGNA) - "Samuel Umtiti potrebbe finire nella Serie A italiana. È il Lecce la squadra che si è interessata ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 20 agosto 2022) Il club neopromosso insegue il difensore francese, campione del mondo nel 2018.(SPAGNA) - "Samuelpotrebbe finire nella Serie A italiana. È illa squadra che si è interessata ...

DiMarzio : #Calciomercato - Clamorosa operazione del @OfficialUSLecce : vicino l'accordo per il prestito di #Umtiti dal… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO LECCE, SI LAVORA PER UMTITI DEL BARCELLONA. TRATTATIVA IN CORSO PER IL DIFENSORE FRANCESE… - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialUSLecce, si prova a chiudere per #Pongaric - diego4all : RT @DiMarzio: #Calciomercato - Clamorosa operazione del @OfficialUSLecce : vicino l'accordo per il prestito di #Umtiti dal @FCBarcelona htt… - aquiestamoosss : RT @DiMarzio: #Calciomercato - Clamorosa operazione del @OfficialUSLecce : vicino l'accordo per il prestito di #Umtiti dal @FCBarcelona htt… -