Black Widow, l'head writer di She-Hulk Jessica Gao racconta la sua idea scartata per il film (Di sabato 20 agosto 2022) L'head-writer di She-Hulk Jessica Gao ha raccontato come sarebbe stato il film di Black Widow che aveva proposto ai Marvel Studios (ma che poi è stato scartato). Ne è passato di tempo dall'approdo di Black Widow nelle sale, nonostante i ritardi dovuti alla pandemia, e ora abbiamo She-Hulk a tenerci compagnia sugli schermi. Ma sapevate che l'head-writer della serie di Disney+ Jessica Gao aveva un'idea per il film con Scarlett Johansson? Ovviamente non è poi andata in porto, ma Jessica Gao una proposta per un possibile film di Black Widow l'aveva fatta ... Leggi su movieplayer (Di sabato 20 agosto 2022) L'di She-Gao hato come sarebbe stato ildiche aveva proposto ai Marvel Studios (ma che poi è stato scartato). Ne è passato di tempo dall'approdo dinelle sale, nonostante i ritardi dovuti alla pandemia, e ora abbiamo She-a tenerci compagnia sugli schermi. Ma sapevate che l'della serie di Disney+Gao aveva un'per ilcon Scarlett Johansson? Ovviamente non è poi andata in porto, maGao una proposta per un possibiledil'aveva fatta ...

llyfrausandrain : moonknight, letteralmente nessuno perché ms marvel non l'ho visto e tra Loki e mom non so quale sia peggio, eternal… - fvllinglwt : a me portate qualcosa di black widow ok ???? - rosskywaIker : moon knight nessuno dei 3?? eternals e tfatws (non mi interessa se son due) black widow - outofolk_ : e se io vi dicessi che black widow è il film più bello dopo nwh - acemnemesi2121 : RT @giubby85: Un'anima nera ingabbiata nel black widow #paracordbracelet -