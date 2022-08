Azzurro semi-sbiadito nel sabato dei tornei ITF

(Di sabato 20 agosto 2022) Giornata in chiaroscuro per i nostri portacolori impegnati neiFutures in giro per il mondo: Lorenzo Claverie trionfa in doppio al "15mila" di Craiova, mentre Luca Giacomini e Giuseppe Tresca escono di scena nei rispettivinel singolare

ChappieLaguida : Così piccolo e trascurato Imballato con sporco e detriti Sotto il grande cielo azzurro Aspettando che qualcuno li t… - ChappieLaguida : I semi di cicoria sono piccoli Ma possono diventare alti Nel terreno germoglieranno E presto saranno un grido Di az… - GiorgioFreschi : Dominio azzurro anche nei 50 rana maschili con Nicolò #Martinenghi e Simone #Cerasuolo che chiudono primo e secondo… -

FIT

... 'ciò che è veramente importante è sempre nascosto ai contemporanei, e idi ciò che deve ... un pezzo di lardo, un panino col salame, una manciata di datteri, il cielo, un paio di libri e ...Ottavo l'altroin finale, il comasco Chituru Ali che aveva centrato il personale in '' in 10.12 ma non è riuscito a ripetersi nella gara per le medaglie. Buona notizia comunque in chiave ... Brillano i giovani italiani a Cuneo, Maribor, Porto e Budapest Il ministero delle Risorse idriche, di fronte alla situazione drammatica, ha ammesso che la siccità in tutto il bacino del fiume Yangtze, il più lungo dell'Asia, ha 'influito negativamente sulla sicur ...Dopo l'oro nei 50 farfalla, Thomas Ceccon cala il tris e si impone anche nei 100 dorso e nella 4x100 stile libero! Ma le sue non sono le uniche medaglie italiane arrivate in giornata: ora il totale ar ...