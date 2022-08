Ascolti TV | Venerdì 19 agosto 2022. Le Finali di Atletica portano la prima serata di Rai 2 all’11%. Grand Hotel 13.1%, Cavalli di Battaglia 11.5% (Di sabato 20 agosto 2022) Filippo Tortu, Bronzo nei 200 Metri agli Europei di Atletica Nella serata di ieri, Venerdì 19 agosto 2022, su Rai1 la replica di Cavalli di Battaglia ha conquistato 1.179.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Canale 5 Grand Hotel – Intrighi e Passioni ha raccolto davanti al video 1.591.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Rai2 le Finali 5a Giornata di Atletica Leggera per gli Europei di Monaco 2022 hanno interessato 1.523.000 spettatori pari all’11% di share. Su Italia 1 Chicago MED ha catturato l’attenzione di 896.000 spettatori (7%). Su Rai3 Contromano ha raccolto davanti al video 500.000 spettatori pari ad uno share del 3.7%. Su Rete4 Il Terzo Indizio ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 20 agosto 2022) Filippo Tortu, Bronzo nei 200 Metri agli Europei diNelladi ieri,19, su Rai1 la replica didiha conquistato 1.179.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Canale 5– Intrighi e Passioni ha raccolto davanti al video 1.591.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Rai2 le5a Giornata diLeggera per gli Europei di Monacohanno interessato 1.523.000 spettatori paridi share. Su Italia 1 Chicago MED ha catturato l’attenzione di 896.000 spettatori (7%). Su Rai3 Contromano ha raccolto davanti al video 500.000 spettatori pari ad uno share del 3.7%. Su Rete4 Il Terzo Indizio ...

AnnaMancini81 : Ascolti Tv venerdì 19 agosto, Cavalli di Battaglia 11.5%, Grand Hotel 13.1% - ParliamoDiNews : Ascolti Tv in Europa, venerdì 19 agosto 2022 - - Tele_nauta : Gli #ascoltiTv in prima serata di ???????????????????? della giornata di venerdì 19 agosto - raspa90 : RT @fabiofabbretti: Altro pomeriggio da incorniciare per Rai 2 grazie agli Europei di #Roma2022: 10.3% fino alle 16:16, 13.2% fino alle 17:… - infoitcultura : Ascolti tv venerdì 19 agosto 2022: Grand Hotel, Atletica, Cavalli di battaglia -