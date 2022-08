AEW: Ci sono conferme, sta per arrivare un nuovo show televisivo (Di sabato 20 agosto 2022) Si parla da tempo di un possibile nuovo show televisivo della All Elite Wrestling. C’è la possibilità di dare più spazio alle ragazze del roster, ma anche la necessità di coprire meglio il time slot da dedicare ad un roster molto ampio e che non sempre riesce ad ottenere le attenzioni che merita. Secondo quanto riporta il giornalista Dave Meltzer, la AEW è vicinissima a chiudere un accordo per produrre un nuovo programma tv. Le parole di Dave Meltzer “Stanno per ricevere lo spazio per un altro show televisivo. Sappiamo del reality show a cui stavano pensando, ma vogliono produrre anche altro. Se il reality andrà bene, avranno quell’altro show. L’intenzione è quella di far lottare un match a settimana a tutti gli atleti. Alcuni di loro ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 20 agosto 2022) Si parla da tempo di un possibiledella All Elite Wrestling. C’è la possibilità di dare più spazio alle ragazze del roster, ma anche la necessità di coprire meglio il time slot da dedicare ad un roster molto ampio e che non sempre riesce ad ottenere le attenzioni che merita. Secondo quanto riporta il giornalista Dave Meltzer, la AEW è vicinissima a chiudere un accordo per produrre unprogramma tv. Le parole di Dave Meltzer “Stanno per ricevere lo spazio per un altro. Sappiamo del realitya cui stavano pensando, ma vogliono produrre anche altro. Se il reality andrà bene, avranno quell’altro. L’intenzione è quella di far lottare un match a settimana a tutti gli atleti. Alcuni di loro ...

