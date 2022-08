Wanda Nara | lo scatto in bikini è super hot | Il lato b perfetto

Leggi su chenews

(Di venerdì 19 agosto 2022)lohot: ilb in spiaggia è davveroma il costume lo copre appena. Intanto la donna è in Argentina dov’è finita al centro di una polemica. La bella showgirl al momento, si trova al centro delle attenzioni del mondo del gossip a causa di alcune situazioni spiacevoli che la riguardano. Al momento non si parla tanto del suo rapporto con il marito Mauro Icardi, quanto della denuncia della sua ex governante. foto Ansaha passato diverse settimane in vacanza, sia con la sua famiglia che con gli amici. Dopo un salto in Tanzania è volata alle Maldive per poi rilassarsi ad Ibiza. Qui con la sorella Zaira si è coccolata in un resort di lusso molto costoso. Ora, però,è ...