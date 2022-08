Vuelta a España 2022, startlist cronometro di oggi: pettorali, orari, quando parte Vincenzo Nibali, dove vederla in tv (Di venerdì 19 agosto 2022) oggi venerdì 19 agosto incomincia la Vuelta di Spagna 2022. Ad aprire le danze della terza grande corsa a tappe della stagione sarà una cronometro a squadre di 23,3 km su un percorso completamente pianeggiante, con partenza e arrivo a Utrecht. L’evento iberico scatterà dunque dall’Olanda e la prova contro il tempo scremerà la classifica, generando i primi distacchi tra i pretendenti alla maglia rossa. Lo sloveno Primoz Roglic è pronto a sfidare l’ecuadoriano Richard Carapaz, l’australiano Jai Hindley, il belga Remco Evenepoel, il colombiano Miguel Angel Lopez e la nutrita pattuglia spagnola. LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOSQUADRE DELLA Vuelta ALLE 18.30 In gara ci sarà anche Vincenzo Nibali, all’ultima apparizione della carriera alla ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022)venerdì 19 agosto incomincia ladi Spagna. Ad aprire le danze della terza grande corsa a tappe della stagione sarà unaa squadre di 23,3 km su un percorso completamente pianeggiante, connza e arrivo a Utrecht. L’evento iberico scatterà dunque dall’Olanda e la prova contro il tempo scremerà la classifica, generando i primi distacchi tra i pretendenti alla maglia rossa. Lo sloveno Primoz Roglic è pronto a sfidare l’ecuadoriano Richard Carapaz, l’australiano Jai Hindley, il belga Remco Evenepoel, il colombiano Miguel Angel Lopez e la nutrita pattuglia spagnola. LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOSQUADRE DELLAALLE 18.30 In gara ci sarà anche, all’ultima apparizione della carriera alla ...

OA_Sport : Comincia oggi la Vuelta a Espana, e la cronosquadre è già un invito a nozze per Primoz Roglic - zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: cronometro a squadre a Utrecht Roglic può guadagnare su Evenepo… - infoitsport : Vuelta a España 2022, Nairo Quintana rinuncia: 'Vogliamo difendermi dalle accuse per la positività al Tramadol' - infoitsport : Favoriti Maglia Verde Vuelta a España 2022: Tim Merlier sfida gli uomini di classifica - SpazioCiclismo : Favoriti Maglia Verde Vuelta a España 2022: Tim Merlier sfida gli uomini di classifica -

Froome alla Vuelta nonostante un avvicinamento complicato "Non è stato l'avvicinamento alla Vuelta in cui speravo, ma comunque non vedo l'ora di trarre il massimo dalla gara e di aiutare la Israel a portare a casa un altro GT di successo. Non è un segreto ... Vuelta España: gli italiani potrebbero essere 14, Nibali e Pozzovivo tra i più attesi A tre giorni dalla partenza della Vuelta España , si sta ormai completando il quadro dei corridori che venerdì 19 agosto prenderanno il via da Utrecht. Fino alla giornata che precede la prima tappa, una cronosquadre, sarà possibile ... TUTTOBICIWEB.it "Non è stato l'avvicinamento allain cui speravo, ma comunque non vedo l'ora di trarre il massimo dalla gara e di aiutare la Israel a portare a casa un altro GT di successo. Non è un segreto ...A tre giorni dalla partenza della, si sta ormai completando il quadro dei corridori che venerdì 19 agosto prenderanno il via da Utrecht. Fino alla giornata che precede la prima tappa, una cronosquadre, sarà possibile ... ASTANA. LOPEZ AL GIRO, LUTSENKO AL TOUR, DE LA CRUZ ALLA VUELTA. E NIBALI