Ultime Notizie – Covid oggi Toscana, 1.048 contagi e 12 morti: bollettino 19 agosto (Di venerdì 19 agosto 2022) Sono 1.048 i nuovi contagi da Covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 19 agosto. Si registrano inoltre altri 12 morti. Nella regione sono 1.365.141 i casi di positività al Coronavirus, 219 i nuovi casi confermati con tampone molecolare e 829 da test rapido antigenico. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.270.715 (93,1% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 1.019 tamponi molecolari e 6.643 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13,7% è risultato positivo. Sono invece 1.581 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 66,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 19 agosto 2022) Sono 1.048 i nuovidainsecondo ildi, 19. Si registrano inoltre altri 12. Nella regione sono 1.365.141 i casi di positività al Coronavirus, 219 i nuovi casi confermati con tampone molecolare e 829 da test rapido antigenico. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.270.715 (93,1% dei casi totali).sono stati eseguiti 1.019 tamponi molecolari e 6.643 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13,7% è risultato positivo. Sono invece 1.581 i soggetti testati(con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 66,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi ...

