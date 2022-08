Uffizi senza personale | allarme di Schmidt | ' Rischiamo di chiudere' - Cronaca - lanazione it

(Di venerdì 19 agosto 2022) Eike, 54 anni (Foto Ansa) Per approfondire : Articolo :, record nazionale di visitatori. E stranieri nuovamente in fila Articolo : Protesta agli, ambientalisti si incollano a La ...

fattoquotidiano : Gli Uffizi tornano a riempirsi più del 2019, ma il direttore Eike Schmidt ha spiegato che nei musei il personale è… - qn_lanazione : Il direttore della Galleria: 'Affrontare e risolvere subito il problema. Senza una soluzione chiudiamo tutti, anche… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Gli Uffizi tornano a riempirsi più del 2019, ma il direttore Eike Schmidt ha spiegato che nei musei il personale è “ov… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Gli Uffizi tornano a riempirsi più del 2019, ma il direttore Eike Schmidt ha spiegato che nei musei il personale è “ov… - Inviaggio65 : RT @fattoquotidiano: Gli Uffizi tornano a riempirsi più del 2019, ma il direttore Eike Schmidt ha spiegato che nei musei il personale è “ov… -

Eike Schmidt, 54 anni (Foto Ansa) Per approfondire : Articolo :, record nazionale di visitatori. E stranieri nuovamente in fila Articolo : Protesta agli, ambientalisti si incollano a La Primavera di Botticelliuna soluzione chiudiamo tutti , anche i più grandi'. Una dura presa di posizione per il museo ...di musei hanno aderito alla campagna di aperture straordinarie 'Ferragosto al museo' ma gli...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Musei, l'allarme del direttore degli Uffizi Schmidt: 'Più personale o si dovrà chiudere' ...